Soccorso alpino in aiuto di due cercatori di funghi

Mentre cercavano funghi hanno perso l’orientamento e sono stati salvati dagli esperti del Soccorso alpino. L’ennesimo intervento del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico per il recupero di cercatori di funghi in difficoltà è scattato in località San Pantaleo, Santadi. La coppia di cercatori di funghi, 67 e 68 anni, era impegnati nella ricerca di funghi qua hanno perso l’orientamento.

La Centrale operativa del Soccorso alpino è stata allertata dai carabinieri di Carbonia intorno alle 14.20. Immediatamente si è recato sul posto il turno di guardia, pronto a intervenire al volo, composto da cinque tecnici provenienti dalla Stazione di Cagliari e supportati da un altro tecnico proveniente dalla stazione di Iglesias. I due sono stati rintracciati in località Su campu ‘e su casteddu e dopo averne verificato le condizioni di salute i tecnici li hanno riaccompagnati alle auto. Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Narcao e la Protezione civile di Santadi.

Il personale del Cnsas è sempre pronto a entrare in azione, ma in questo periodo i cercatori di funghi danno loro molto lavoro. Capita spesso che perdano l’orientamento oppure si facciano male a abbiano bisogno d’aiuto. E c’è sempre una squadra pronta a partire.

