Arzachena vuole avvicinare i cittadini all’informatica

Il Comune di Arzachena cerca di avvicinare i concittadini all’informatica con dei corsi a prezzi agevolati. Ha concesso il patrocinio all’iniziativa promossa da la Nuova scuola internazionale per offrire corsi di informatica di base e avanzati. Con rilascio della certificazione europea Ecdl/Icdl. L’iniziativa è promossa dal delegato alla Pubblica istruzione, Michele Occhioni.

“Supportiamo la Nuova scuola internazionale nel progetto finalizzato all’apprendimento degli elementi di base e all’acquisizione di competenze informatiche avanzate per gli arzachenesi – spiega Occhioni -. Competenze sempre più necessarie non solo in ambito scolastico e lavorativo. Ma anche nella vita quotidiana, dove tutti noi ci relazioniamo con un mondo interconnesso e globale. Che richiede l’accesso ai dispositivi digitali per fruire anche di servizi pubblici, bancari, postali o sanitari. Con il patrocinio all’iniziativa, la scuola si impegna a offrire le lezioni a un costo dimezzato per garantire la più ampia partecipazione. Sono ammesse tutte le fasce di età”.

I corsi avranno durata da 30 o 60 ore con lezioni bisettimanali e si terranno a partire dal mese di marzo. Sara 2023 fruibili su piattaforma on line con docente dal vivo e classi da 8-10 allievi. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 0794923487.