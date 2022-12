Deposito in fiamme a La Maddalena, un intossicato finisce in ospedale

Un intossicato a La Maddalena

Va a fuoco un deposito a La Maddalena, un uomo intossicato è stato trasportato al Pronto soccorso. L’incendio è divampato nel pomeriggio nella frazione di Moneta, verso Caprera. I vigili del fuoco di La maddalena sono entrati in azione verso le 15.30 per domare le fiamme all’interno di un deposito. Durante l’intervento si è reso necessario il soccorso di una persona rimasta intossicata e un’ambulanza del 118 l’ha portata all’ospedale Paolo Merlo. Mentre i vigili del fuoco erano impegnati a spegnere il fuoco e scoprire le cause del rogo, sul posto sono arrivati anche i carabinieri.

