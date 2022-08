Il conducente dell’auto è di Sassari.

Ha investito una bici elettrica, travolgendo una coppia, che ha riportato gravissime lesioni, e poi si è dato alla macchia. Ma la sua fuga è durata poche ore, perché il pirata della strada è stato identificato grazie al lavoro dei carabinieri di Olbia.

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri ad Olbia, in Viale Italia all’altezza di un distributore di

carburante, quando una coppia di olbiesi, rispettivamente di 42 e 35 anni, a bordo di una bici elettrica, è stata travolta da un veicolo non meglio identificato che repentinamente, senza prestare loro soccorso, si è dato alla fuga.

A seguito dell’urto i due ciclisti, sbalzati dal mezzo e rovinati pesantemente al suolo, hanno riportato lesioni gravissime. I due sono stati trasportati con urgenza da due ambulanze del 118, allertato dai primi passanti, al Giovanni Paolo II di Olbia. L’uomo, le cui condizioni parevano da subito molto gravi, è stato subito trasferito con l’elicottero dell’AREUS presso il reparto di rianimazione dell’Ospedale S.S. Annunziata di Sassari, dove tutt’ora si trova ricoverato in pericolo di vita.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Olbia, che hanno proceduto ai rilievi ed al repertamento di alcune tracce utili. Le indagini, finalizzate all’individuazione dell’automobilista, che ha visti

coinvolti i militari, si sono protratte senza sosta fino alle prime ore di questa mattina, momento in cui è stato possibile ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e individuare, anche grazie alle telecamere presenti nel luogo, il mezzo coinvolto.

I carabinieri sono risaliti dunque a un furgone appartenente ad una società di corriere espresso con sede nella zona industriale, e al suo conducente nel momento dell’incidente, un uomo originario della provincia di Sassari, un autotrasportatore 56enne, che lo aveva ricevuto in prestito per la serata. Il sinergico e tempestivo intervento delle forze messe in campo dai militari ha consentito – anche attraverso le dichiarazioni di alcuni testimoni – di chiudere il cerchio attorno al presunto autore che, vistosi oramai allo scoperto, si è costituito presso una stazione dei carabinieri del sassarese dove deve rispondere di lesioni stradali gravissime ed omissione di soccorso a seguito di incidente venendo deferito in stato di libertà.

Il mezzo su cui viaggiava il conducente, che ha riportato ingenti danni compatibili con la dinamica dell’incidente e su cui i carabinieri della sezione operativa hanno effettuato i rilievi del caso, è stato sottoposto a sequestro, come disposto dall’autorità giudiziaria della Procura di Tempio Pausania.