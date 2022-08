Lutto in casa Nizzi, scomparsa 74 anni la sorella del sindaco

Addio a Pasqua Nizzi.

Lutto in famiglia per il sindaco di Olbia Settimo Nizzi. E’ scomparsa, recentemente, all’età di 74 anni, Pasqua Nizzi, sorella del primo cittadino.

Tanti sono i pensieri dedicati dai concittadini in queste ore, i quali hanno mostrato anche vicinanza al sindaco di Olbia, segno che la donna era molto amata in città. Chi la conosceva, infatti, parla di lei come una persona dolce e di buon cuore.

Anche l’amministrazione comunale di Arzachena ha voluto dedicare un messaggio di condoglianze al sindaco di Olbia e la famiglia, che in questo momento si sta stringendo nel dolore per il lutto. Pasqua Nizzi aveva coniugata con Luigi Cassitta, dal quale ha avuto un figlio.