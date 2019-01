A riposo la Lega Pro, si è giocato nelle serie minori.

A riposo Olbia Calcio e Arzachena, buone prove di San Teodoro, Porto Rotondo e Oschirese

SERIE D

Latte Dolce 3 – 0 Budoni con reti di Palmas – doppietta, e Scano. I galluresi, nonostante la sconfitta, rimangono al sedicesimo posto.

ECCELLENZA

Arbus 1 – San Teodoro 1-1 reti di Scano (ST), e Caboni su rigore (A)

Porto Rotondo 2 – 2 Ferrini con reti F.Argiolas su rigore (F), Mascia su rigore (PR), Mulas (PR), F. Argiolas (F).

Il San Teodoro resta ultimo dopo una partita disputata ottimamente, subendo il pareggio in rimonta in casa della quarta in classifica I galluresi riducono di un punto la distanza da Stintino e Tortolì. La cura di Virgilio Perra sembra aver sortito buoni effetti, la salvezza dista solo cinque punti. Il Porto Rotondo viene scavalcato dal Tortolì dopo aver accarezzato la vittoria e aver raccolto solo un pareggio contro la Ferrini.

PROMOZIONE

Borore 1967 0 – 1 Oschirese, FBC Calangianus 1905 0 – 0 Usinese, Macomerese Calcio 0 – 0 Ilvamaddalena 1903

L’Oschirese, fa un balzo in avanti e raggiunge l’undicesima posizione in classifica in piena zona salvezza, vincendo a Borore. Scavalcata la Macomerese, di un solo punto in classifica. Praticamente invariata la posizione in classifica di Calangianus e Ilvamaddalena, per effetto dei tanti pareggi in questa giornata di Promozione Girone B

