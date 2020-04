Lo ha rivelato Jessica Mazzoli.

Ha voglia di tornare in pista. Di riprendere la strada di una carriera che l’aveva vista arrivare sul palco di X Factor. E per farlo non guasta una sistemata all’estetica. E così la cantante di Olbia Jessica Mazzoli ha annunciato di essersi rifatta il seno. La ex di Morgan durante una puntata di Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso, ha svelato di essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica.

La cantante di Olbia ha dichiarato di essersi operata per aumentare la taglia delle sue forme con il dottor Pietro Lorenzetti, chirurgo plastico, intervistato dalla d’Urso in una recente puntata.

La Mazzoli ha svelato questo particolare durante un collegamento con la nota conduttrice di Pomeriggio 5. La cantante olbiese sta facendo la quarantena con la figlia avuta da Morgan, Lara e ha dichiarato inoltre che i rapporti con il cantante sono più tranquilli.

