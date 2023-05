Il Kelos raddoppia: dopo Olbia apre un nuovo ristorante a Golfo Aranci

Nuova apertura a Golfo Aranci, ecco il Kelos beach restaurant

Per festeggiare i cinque anni di vita il Kelos di Olbia si regala un fratellino: a Golfo Aranci è arrivato il Kelos beach restaurant. L’imprenditore Giuseppe Sanna ha deciso di raddoppiare con l’inaugurazione del nuovo locale affidato allo chef Federico Luraghi. “Di recente apertura 2018, Kelos si è inserito tra i pilastri della ristorazione di Olbia. Ricevendo numerosi riconoscimenti per la sua raffinata cucina – spiegano sul sito -. Kelos dispone di una cantina fornita di vini di classe nazionale e la cortese ospitalità. Solo di sera serviamo “la pizza” con farine scelte e con lunga lievitazione”.

Il primo locale è in via della Stampa 11 a Olbia mentre il fratellino si trova in via Libertà 156 a Golfo Aranci. Nei giorni scorsi c’è stata l’inaugurazione, una novità che allarga l’offerta culinaria per i buongustai galluresi e i tanti turisti che si apprestano a invadere l’isola.

