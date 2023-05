L’Arzachena non fa sconti: vince il derby e costringe l’Ilva ai playout

L’Ilva perde ad Arzachena e dovrà disputare i playout

Prima di Natale l’Ilva aveva battuto l’Arzachena nel derby e i biancoverdi si sono vendicati sena fare sconti agli isolani. La settimana scorsa i biancoverdi hanno guadagnato la certezza di disputare i playoff e sognare la promozione in serie C. I maddalenini invece erano nel limbo della zona retrocessione e con una vittoria avrebbero conquistato la salvezza.

L’Arzachena non ha avuto pietà dei cugini e al 19esimo è passato in vantaggio con Bonacquisti. L’Ilva non è più riuscita a recuperare la partita nonostante, come stessero andando le altre gare, a un certo punto sarebbe potuto bastare il pareggio. Invece al 60esimo è arrivato il pesante 2-0 di Sartor. Che ha distrutto i sogni dei circa trecento maddalenini che hanno affollato il Pirina per sostenere la squadra al rush finale. All’83esimo Bazile ha dimezzato lo svantaggio, ma quel 2-1 è rimasto fino alla fine. E costringe l’Ilvamaddalena a giocarsi ai playout le ultime possibilità di restare nel girone G della Serie D, conquistato solo un anno fa. Lo scontro decisivo sarà un altro derby sardo: l’Ilva dovrà sfidare l’Atletico Uri.

