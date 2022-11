Lo sfogo del Poliambulatorio Medica di Palau

“Chiudiamo, fino a data da destinarsi”, dal Poliambulatorio Medica di Palau annunciano una scelta drastica che creerà disagio agli oltre 20mila pazienti della Gallura. La titolare Patrizia Forte ha affidato a un video su Facebook le spiegazioni. Si tratta di una scelta ritenuta obbligata a causa dei pochi fondi pubblici a cui si è aggiunto il caro bollette. “Anche quest’anno il budget assegnato a questa struttura per erogare le prestazioni mutualistiche – spiega -, è stato talmente è stato talmente esiguo da permetterci di arrivare fino a luglio”. Al duro colpo delle risorse limitate si è aggiunta la stangata: “Le utenze energetiche di settembre sono quintuplicate rispetto a quelle di settembre 2021″.

“Sono oltre 20mila i pazienti registrati sul nostro database: 2.360 sono di Palau, 4.510 de La Maddalena, 3.273 di Arzachena, 3.244 di Santa Teresa e oltre 6.600 dal resto della Gallura – elenca Patrizia Forte -. Resteranno senza un punto di riferimento e dovranno attendere i tempi biblici delle strutture pubbliche. Che hanno assorbito quasi l’intero budget per la spesa sanitaria ambulatoriale”.

La titolare del Poliambulatorio dice di averci provato e di aver chiesto a chi poteva di interessarsi alla vicenda, senza risultato. “A nulla sono valse le mie accorate e ripetute richieste di quote per implementare il budget”, denuncia. Si è rivolta a “dirigenti politici regionali, i dirigenti Asl e i sindaci dei comuni limitrofi”, ma non ha ricevuto le risposte sperate. “Non hanno ritenuto che il Poliambulatorio Medica fosse importante per il territorio e potesse dare un buon servizio”, nessuno si sarebbe quindi interessato ad aumentare il finanziamento destinato alla struttura medica palaese.

“Ripeto il mio rammarico per la decisione di chiudere – annuncia nel video -. Ma io non ho santi in Paradiso, non sono sarda e quindi non ho modo di incidere nelle scelte locali”. La video-comunicazione della titolare si chiude con un ultimo appello: “Quindi chiedo a chi ne ha se vuole darci una mano nel solo interesse dei pazienti mutualistici”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui