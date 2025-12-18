Dipendenti in nero e sorvegliati con telecamere, chiuso bar a Palau

Bar chiuso e titolare sanzionato a Palau.

A Palau è stato chiuso un bar a causa di gravi irregolarità contro i dipendenti del locale. Ad eseguire il provvedimento i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Sassari, dopo un’ispezione all’interno della caffetteria. Il titolare dell’esercizio aveva installato telecamere non autorizzate per monitorare a distanza i dipendenti durante i turni, violando le norme sulla privacy e il controllo dei lavoratori.

Inoltre sono emerse altre violazioni, come un terzo dei dipendenti erano completamente in nero. Proprio a causa di ciò è scattata l’immediata sospensione dell’attività imprenditoriale. Oltre alle violazioni amministrative, i militari hanno riscontrato l’assenza del documento di valutazione dei rischi, configurando una pesante carenza in materia di salute e sicurezza per i lavoratori. Il titolare è stato sanzionato per 11.500 euro.

