Vacanze in Costa Smeralda per la “Bonas” Paola Caruso

Paola Caruso tra spiagge e locali esclusivi in Costa Smeralda.

Anche Paola Caruso ha ceduto alle meravigliose acque cristalline della Costa Smeralda. Così la ”Bonas” dello show ”Avanti un altro!” è arrivata nelle zone più esclusive della Gallura con suo figlio Michelino per godersi le sue vacanze estive.

La simpatica e bellissima showgirl è attualmente a Liscia Ruja, una delle località più iconiche della Costa Smeralda. In questi giorni, suoi account ufficiali, ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono sorridente insieme al figlio e tra le onde e i locali meravigliosi della Costa Smeralda.

Nota per la sua partecipazione come “Bonas” nel programma televisivo ”Avanti un altro!” di Paolo Bonolis, Paola Caruso ha costruito la sua carriera nel mondo dello spettacolo grazie a diverse apparizioni in trasmissioni come Uomini e Donne, Pechino Express e La Pupa e il Secchione su Italia 1. Oltre alla sua carriera televisiva, ha anche posato per il calendario 2021 di ForMen Magazine, suscitando discussioni sul suo ruolo di madre e sulla sua scelta professionale

La sua vita privata è stata segnata dalla maternità: nel 2019 è nato il suo unico figlio, Michelino, frutto della relazione con l’imprenditore Francesco Caserta. Paola ha affrontato con determinazione le difficoltà legate alla salute del bambino, che ha subito un intervento chirurgico al Gaslini di Genova nel 2024 per una lesione al nervo sciatico. Nonostante le sfide, Paola continua a dedicarsi alla sua famiglia e alla sua carriera con energia e positività.

