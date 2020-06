Dopo 4 mesi lavoratori di Air Italy ancora senza risposte: manifestazione sotto la Regione

La protesta prevista il 10 giugno.

Sono state molte manifestazioni dei lavoratori di Air Italy presso gli aeroporti di Malpensa e di Olbia, assemblee e presidi che hanno consentito di dare ampio risalto mediatico a questa difficile vertenza.

“Anche se la politica regionale Sarda e Lombarda si è da subito schierata al fianco dei 1453 lavoratori Airitaly, sono trascorsi 4 mesi e, da chi con tanta solerzia aveva garantito un futuro ai lavoratori Airitaly, niente di concreto è stato fatto. Nonostante le diverse richieste d’incontro inviate, il silenzio delle istituzioni regionali è assoluto“, commentano i sindacati di Fitcisl, Uiltrasporti e Uglta.

“La liquidazione di Airitaly non si è arrestata ma è solo stata messa in stand-by dal Decreto Cura Italia prima e dal decreto Rilancio dopo, consentendo di congelare i licenziamenti per cinque mesi”, continuano i sindacati.

Per il 9 giugno è arrivata la convocazione da parte del Ministero dei Trasporti dove i sindacati si auspicano che possano essere chiariti diversi aspetti tra i quali l’accesso agli ammortizzatori sociali previsti dal Cura Italia e le prospettive future che il Governo vorrà adottare per il mantenimento di tutti i posti di lavoro.

Infine i sindacati annunciano che la mobilitazione dei lavoratori Airitaly ripartirà mercoledì 10 giugno sotto le sedi della Regione Lombardia e Regione Sardegna. Nel pieno rispetto delle norme attualmente in vigore, l’azione dei lavoratori sarà compatta e decisa, “per andarsi a prendere quelle risposte che in tutti questi mesi non hanno mai avuto”.

