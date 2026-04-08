Tentata rapina a San Teodoro, arrestato un 35enne

Arrestato un giovane per la tentata rapina a San Teodoro.

È stato scoperto il presunto responsabile del tentativo di rapina avvenuto lo scorso 19 marzo in una tabaccheria del centro di San Teodoro. La sua apparente sicurezza è svanita lo scorso 31 marzo quando i carabinieri della Tenenza locale si sono presentati presso la sua abitazione per eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Nuoro su richiesta della Procura della Repubblica.

A finire in manette è stato un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, successivamente trasferito nel carcere di Badu ‘e Carros a Nuoro. Secondo quanto ricostruito, la sera del 19 marzo il soggetto si era introdotto nel locale con guanti e volto parzialmente travisato, simulando di essere armato e intimando al personale di consegnare l’incasso. L’azione, però, non si era concretizzata grazie alla reazione pronta e decisa del personale, che lo aveva costretto a desistere e a lasciare il locale senza bottino.

Le indagini dei carabinieri della Tenenza di San Teodoro sono state avviate immediatamente dopo l’episodio. Attraverso un’accurata analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e la raccolta di numerose testimonianze, i militari sono riusciti a ricostruire i movimenti del sospettato e a confermare la sua identità. Il quadro probatorio così emerso è stato ritenuto solido dall’autorità giudiziaria, che ha disposto la custodia cautelare, tenendo conto anche dei precedenti specifici dell’indagato.

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