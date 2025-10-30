Lavori nel Corso a Olbia, esultano i commercianti: “Basta con le cadute dei pedoni”

I commercianti di Olbia esultano per i lavori di pavimentazione nel Corso

Sono anni che buche e dislivelli creano problemi a chi passa nel Corso a Olbia, ora i commercianti esultano per i lavori. In passato l’atteso intervento del Comune aveva creato malumori per la scelta dei tempi ma stavolta per i “lavori in Corso” c’è stata collaborazione. “L’altra volta li avevano fatti in piena estate e ci eravamo dovuti lamentare – ricorda Edoardo Oggianu, presidente Confcommercio Gallura -. Questa volta ci hanno ascoltati e li hanno spostati a dopo la stagione estiva”.

I commercianti aspettano la sistemazione e la messa in sicurezza della pavimentazione, ma quando vedono un cantiere hanno sempre paura dei tempi. “Speravamo che li facessero partire da gennaio, ma magari c’era il rischio con qualche imprevisto di trovarci già all’inizio della stagione – aggiunge Oggianu -. Ora stanno partendo, ma abbiamo chiesto di non far smontare i dehor il 28 ottobre per sfruttare questi giorni di ponte e ultimi arrivi delle crociere: il Comune ha accolto e spariranno dal 3 novembre“.

Accesso libero ai negozi

La speranza è che per Natale lungo il Corso Umberto I ci siano più clienti che operai. “Abbiamo un cauto ottimismo che i lavori finiscano in tempo, ma gli interventi saranno realizzati a blocchi – spiega il rappresentante dei commercianti -. Questo vuol dire che saranno molto meno impattanti e ci sarà comunque l’acceso libero a tutti i negozi: il Corso non chiuderà”. Avere le transenne al posto dei tavoli è un disagio, ma chi lavora lì è pronto ad affrontarlo. “Un giorno sì e uno no cadeva un pedone, era opportuno intervenire – conferma Nino Seu, direttore Confcommercio Olbia -. Questi lavori andavano fatti e li aspettavamo tutti, anche per migliorare l’appeal del Corso. Con la pavimentazione sarà tutto più bello e non ci saranno più cadute, finalmente”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui