Sfratto per i tavolini dei bar nel Corso, via ai lavori a Olbia

Lavori in centro storico a Olbia.

Nel centro storico di Olbia tavolini e sedie devono sparire per 60 giorni. Il Comune di Olbia sta rifacendo il marciapiede logorato che va dal Corso Umberto, tra piazzetta Dionigi Panedda e via Porto Romano, per mettere a nuovo la pavimentazione di granito. Per questo motivo ha imposto uno sgombero per le attività che si trovano sulla via entro il 28 ottobre 2025 e avrà una durata stimata di 60 giorni.

Il Comune di Olbia, per consentire l’esecuzione degli interventi in linea con i tempi previsti, ha imposto rimozione temporanea di tutte le strutture amovibili (dehors, ombrelloni, tavolini, sedie). ”Questi lavori sono importanti per la valorizzazione della nostra città. Corso Umberto I è un luogo di incontro, di storia e di vita quotidiana. Intervenire sulla sua pavimentazione significa garantire maggiore sicurezza ai cittadini, migliorare l’accessibilità per tutte le persone e offrire un ambiente più accogliente per residenti e turisti. Ringraziamo gli esercenti per la collaborazione e la comprensione: il loro contributo è fondamentale per il successo di questo progetto che andrà a beneficio di tutti”, ha comunicato l’amministrazione con una nota.

L’intervento rientra tra le azioni di riqualificazione urbana previste dal piano comunale per il miglioramento della vivibilità e della mobilità cittadina. I lavori di rifacimento erano stati annunciati lo scorso anno, dopo la fine degli interventi sul lato opposto.

