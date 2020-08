I lavori sulla Sassari-Olbia.

L’Anas ha consegnato i lavori di completamento del lotto 4 dell’itinerario Sassari-Olbia, tra Oschiri e Berchidda. Il riavvio dei lavori costituisce un passo decisivo per il completamento dell’intero tracciato tra le due città, e arriva al termine di un complesso iter di legge avviato in seguito alla risoluzione contrattuale con il precedente appaltatore, avvenuta per i gravi ritardi accumulati nell’esecuzione dei lavori.

Il lotto 4, del valore di oltre 73 milioni di euro, prevede la realizzazione di un nuovo tratto di 9,5 km, con il raddoppio della attuale sede stradale costituita dalla ex SS 597, a partire dalla fine del lotto 3 (km 36,100) già aperto al traffico, fino all’inizio del lotto 5 (km 45,610), in corso di ultimazione.

Gli interventi comprendono la realizzazione di 8 tra ponti e viadotti tra cui il ponte Rio Mannu sul lago Coghinas (146 metri), 3 cavalcavia di attraversamento e 8 sottopassi. I lavori sono stati consegnati all’impresa Pellegrini S.r.l. con sede a Cagliari e per l’esecuzione dei lavori sono previsti 600 giorni. L’appalto è finanziato con risorse messe a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna.

