Alla stazione di Olbia Terranova apre la nuova Sala Blu

Il nuovo servizio alla stazione di Olbia.

Alla stazione di Olbia arriva una sala blu. È entrata in funzione a partire da domenica 23 giugno e si tratta di un servizio di assistenza gratuito dedicato ai viaggiatori disabili di RFI, capofila del Polo Infrastrutture Gruppo FS.

Oltre a Olbia è disponibile anche nelle stazioni di Abbasanta, Porto Torres Marittima e Serramanna Nuraminis. Questo ampliamento è stato possibile grazie all’acquisto di nuovi dispositivi per la salita e discesa dai treni, come carrelli elevatori e rampe da marciapiede, che sono stati installati in queste stazioni strategiche. La scelta delle stazioni è stata effettuata tenendo conto sia delle esigenze della collettività sia dei flussi turistici previsti per l’estate.

Come prenotare il servizio.

In Sardegna, la sede principale della Sala Blu è nella stazione di Cagliari, con il servizio di assistenza attivo in 12 stazioni: Cagliari, Elmas Aeroporto, Macomer, Olbia, Oristano, Ozieri Chilivani, San Gavino, Sassari, Abbasanta, Olbia Terranova, Porto Torres Marittima e Serramanna Nuraminis. L’espansione del network Sala Blu proseguirà con l’inclusione di altre nuove stazioni. Contemporaneamente, RFI continua il programma di interventi strutturali e tecnologici in tutte le stazioni, con l’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche e garantire a tutti i viaggiatori la completa autonomia negli spostamenti.

Per prenotare il servizio, è possibile inviare una mail a SalaBlu.CAGLIARI@rfi.it o chiamare il numero verde gratuito 800906060 (da telefono fisso) o 02 323232 (da telefono fisso e cellulare). Inoltre, grazie all’app Sala Blu Plus e al portale Sala Blu online, è possibile richiedere assistenza direttamente dal web, utilizzando anche una chat dedicata alle persone con disabilità uditiva.

