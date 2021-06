La classifica Legambiente.

Le località della Sardegna promosse con “cinque vele” da Legambiente e Touring Club. La 21esima edizione ha premiato 5 località per la bellezza delle sue spiagge.

Si confermano, anche quest’anno, tra le migliori località balneari anche Baunei, Domus de Maria, Posada, Bosa e Santa Teresa di Gallura, tutte premiate dalla guida, grazie al loro mare e alle iniziative per la tutela e la fruizione sostenibile.

Una new entry è Cabras, con l’Area marina protetta della Penisola del Sinis – Isola di Maldiventre. La guida del Mare più bello 2021 ha raccolto una classifica di 45 tra le località più belle in Italia, selezionate fra i 98 comprensori turistici valutati da Legambiente per la qualità delle strutture ricettive e le caratteristiche ambientali.

