Asfaltate anche la strade sterrate.

Il Comune di Loiri Porto San Paolo ha concluso i lavori per la ricostruzione del ponte sul rio La Cera e la bitumazione delle strade limitrofe. L’amministrazione di Francesco Lai ha realizzato l’intervento sul ponte utilizzando il finanziamento di circa 200 mila euro ottenuto dalla giunta di Giuseppe Meloni.

Il residuo legato al ribasso della gara d’appalto è stato destinato per stendere l’asfalto per circa 600 metri prima sterrati, dall’inizio alla fine della circonvallazione nuova di Azzanì. Un percorso che permette di raggiungere le case della parte periferica in modo diretto, senza entrare nel borgo.

(Visited 30 times, 30 visits today)