La nave incagliata è stata liberata.

E’ stata liberata questa mattina la nave cargo che si era incagliata nel Golfo di Olbia.

Dopo il tentativo andato a monte di ieri, stamattina i tre rimorchiatori alle 10 e 45 hanno liberato la nave della Compagnia Grimaldi “Eurocargo Valencia” dal basso fondale nel quale era rimasta bloccata alle 4 di ieri mattina durante le operazioni di ormeggio in banchina.

Grazie al coordinamento delle operazioni ad opera della Capitaneria di Porto di Olbia e del suo Comandante, Maurizio Trogu, la nave è stata messa in sicurezza in poche ore. Le operazioni di disincaglio sono state portate avanti dai rimorchiatori della società Moby “Mascalzone Scatenato” di stanza nel porto di Olbia, “Vincenzo Onorato” del porto di Porto Torres e “Andrea Onorato” trasferito dal porto di Cagliari.

Ora la nave sarà sottoposta a tutti i controlli per verificare che non ci siano danni e che il mezzo possa continuare la navigazione in sicurezza. Dalle ricostruzioni un colpo di vento improvviso ha causato il suo spostamento dal percorso di navigazione con lo scafo ha colpito i filari di cozze, per poi adagiarsi in mezzo al golfo.

In queste ore sono comunque in corso il conto dei danni da parte degli allevatori di cozze di Olbia, che lamentano gravi perdite ai filari, anche se in un primo momento la Capitaneria di porto aveva escluso l’ipotesi.

(Visited 86 times, 166 visits today)