La lite in corso Vittorio Veneto a Olbia.

Un litigio tra due persone finito nel sangue, nella notte, in Corso Vittorio Veneto a Olbia. I carabinieri della stazione del centro con il rinforzo di un equipaggio della sezione Radiomobile sono intervenuti dopo la segnalazione nella via, dove hanno trovato a terra un tunisino di 49 anni, ferito in più parti del corpo.

Dai primi accertamenti l’aggressore è risultato essere un italiano di origine maghrebina, di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, che è stato velocemente rintracciato e denunciato. I sanitari hanno accertato che la vittima ha subito un trauma cranico, la frattura del metatarso del piede destro e la recisione dell’orecchio destro a seguito di un morso. Il diverbio sarebbe scoppiato per futili motivi.

