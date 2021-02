L’ipotesi della riapertura a cena dei ristoranti.

Ristoranti aperti anche a cena a Olbia in Gallura? Con l’arrivo della zona gialla da lunedì, sono tante le speranze dei locali, penalizzati fortemente dalle restrizioni poste della zona arancione, in un territorio che aspetta di ripartire per la stagione turistica. Il Comitato tecnico scientifico ha anche lasciato intravedere delle speranze su una possibile riapertura la sera fino alle 22, con poi una parziale marcia indietro. Una novità, infatti, che potrà essere introdotta solo con l’ok del governo.

La richiesta era stata avanzata dal ministero dello Sviluppo economico al tavolo degli scienziati dopo aver incontrato la Fipe di Confcommercio e la Fiapet di Confesercenti. Il Cts ha puntualizzato, però, che “nel verbale della riunione del Cts del 26 gennaio 2021 vi sono indicate alcune considerazioni sul rafforzamento delle misure restrittive adeguandole alle caratteristiche strutturali dei locali e alla tipologia del servizio reso”.

La notizia è stata accolta, comunque, positivamente dai ristoratori di Olbia e della Gallura, che vedono in questo spiraglio un possibile ritorno alla normalità. Le regole della zona arancione hanno dato, infatti, un’ulteriore mazzata ai locali, reduci dall’annata disastrosa della pandemia. Curiosità a margine: non appena è circolata la voce del ritorno alla zona gialla i telefoni dei locali del centro sono tornati a squillare, chiedendo informazioni per i tavoli. Segnale di quanto ci manchi tornare a vivere come un tempo prima del virus.

