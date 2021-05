Il calendario delle vaccinazioni a Loiri Porto San Paolo.

E’ stata fissata la data per le vaccinazioni a Loiri Porto San Paolo, esclusivamente dei soggetti vulnerabili e particolarmente fragili, nonché dei loro Caregiver (solamente per i CareGiver under 60).



A seguito della predisposizione delle liste di soggetti definiti “Fragili” elaborate dai medici di medicina generale sono stati elaborati i turni.



Le vaccinazioni verranno effettuate venerdì’ 𝟕 maggio nella palestra comunale di Porto San Paolo, per i residenti di tutto il Comune, a partire dalle ore 9 e 30 secondo i seguenti turni:



𝑪𝒐𝒈𝒏𝒐𝒎𝒊 𝒅𝒂𝒍𝒍𝒂 𝑨 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝑮 𝒅𝒂𝒍𝒍𝒆 𝒐𝒓𝒆 𝟗.𝟑𝟎

𝑪𝒐𝒈𝒏𝒐𝒎𝒊 𝒅𝒂𝒍𝒍𝒂 𝑯 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝑷 𝒅𝒂𝒍𝒍𝒆 𝒐𝒓𝒆 𝟏𝟎.𝟑𝟎

𝑪𝒐𝒈𝒏𝒐𝒎𝒊 𝒅𝒂𝒍𝒍𝒂 𝑸 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒁 𝒅𝒂𝒍𝒍𝒆 𝒐𝒓𝒆 𝟏𝟏.𝟑𝟎

In caso di presenza di coniugi entrambi vulnerabili possono rientrare 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐭𝐮𝐫𝐧𝐨 del primo coniuge chiamato, lo stesso vale per i CareGiver. 𝐏𝐞𝐫 𝐂𝐚𝐫𝐞𝐆𝐢𝐯𝐞𝐫 𝐬𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐝𝐨𝐧𝐨 i soggetti conviventi o unici congiunti che si prendono cura del soggetto “fragile” oppure badanti a contratto. Tutti i CareGiver dovranno autocertificare la propria condizione che verrà successivamente verificata dagli uffici competenti. Verranno 𝐯𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢 𝐬𝐨𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢 𝐂𝐚𝐫𝐞𝐆𝐢𝐯𝐞𝐫 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟔𝟎 in quanto, in base al piano vaccinale possono ricevere il vaccino Pfizer e Moderna.



Per essere inseriti nelle lise di caregiver è necessario mandare la richiesta alla mail 𝐜𝐨𝐯𝐢𝐝@𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞.𝐥𝐨𝐢𝐫𝐢𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨𝐬𝐚𝐧𝐩𝐚𝐨𝐥𝐨.𝐨𝐭.𝐢𝐭 entro le ore 11 di giovedì 6 Maggio, in quanto è necessario conoscere per tempo il numero dei soggetti da vaccinare.



In base alle liste di pazienti fragili predisposte si ricorda che i nominativi segnalati dai medici di medicina generale saranno analizzati dai medici vaccinatori dell’Ats e alla presenza del paziente deciderà chi vaccinare in base alla patologia prevista dalle linee guida del Piano Vaccinale dell’Assessorato alla sanità della Regione Sardegna.

