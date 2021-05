Gli interventi a Olbia.

Lunedì 10 maggio i tecnici di Abbanoa eseguiranno due importanti interventi di manutenzione straordinaria a Olbia nelle condotte di via Malta e via Valle d’Aosta.

Saranno installate dei nuovi organi di sezionamento idraulico che consentiranno un migliore gestione delle reti idriche nei quartieri interessati: zona Bandinu (escluso l’aeroporto, Poltu Quadu e Sa Marinedda), Sacra Famiglia, Baratta, Isticadeddu, Santa Mariedda e Gregorio

L’ingegnerizzazione delle reti a Olbia.

La città di Olbia è tra i primi 30 Comuni dell’intera Isola dove si sta applicando l’ingegnerizzazione della rete idrica con l’obiettivo di rendere l’intero sistema più efficiente grazie all’installazione di particolari apparecchiature che consentono di gestire portate e pressioni tramite valvole elettroniche di regolazione.

I distretti della rete idrica di Olbia.

La rete idrica cittadina, lunga complessivamente 140 chilometri, è divisa in dodici distretti idraulici. Ognuno avrà una propria regolazione in base alle reali esigenze di portate e pressioni. Non solo: la distrettualizzazione delle reti, in casi di guasti, consente di isolare la sola zona interessata senza creare disservizi nel resto del centro abitato. Tutto questo grazie all’installazione di particolari apparecchiature la cui installazione è in corso.

