La longevità e i prodotti della Gallura in vetrina alla fiera di Dubai

Il progetto Sardinia Longevity Food.

La Divisione Agrifood e Marketing Territoriale del Cipnes Gallura, come stabilito nel nostro programma di promozione e internazionalizzazione delle filiere associate al programma Insula “Sardinia Longevity Food”, sarà presente alla 25° edizione della manifestazione fieristica” Gulfood Exhibition”, il più grande evento aziendale di food & beverage al mondo, che si terrà presso il Dubai World Trade Center, dal 16 al 20 febbraio 2020.

Lo stand promozionale Insula- Sardinia Longevity Food sarà allestito nel padiglione Za’abeel 3 – Stand Z3-D16, con un’area promo-espositiva personalizzata dedicata alla presentazione delle eccellenze enogastronomiche della nostra isola.

In occasione dell’evento, saranno presentate inoltre la rete delle imprese associate al piano per l’internazionalizzazione Sardinia Longevity Food e la piattaforma di marketing territoriale regionale promossa dal Cipnes denominata Insula-Expo Sardegna. La piattaforma regionale INSULA funge da hub promozionale e logistico del programma di internazionalizzazione delle filiere produttive di qualità della Sardegna per le aziende nazionali e internazionali che operano nel settore dell’Hospitality (Hotel, Resort, Ristoranti) e appartenenti al sistema di distribuzione come catene Retail Gourmet, piattaforme di importazione, supermercati con una clientela a vocazione internazionale.

Tra i valori di unicità del programma di marketing territoriale Insula che rendono esclusivo e marketing oriented il brand Sardegna, uno dei fattori di maggiore interesse è il tema la longevità del popolo sardo (la Sardegna è una delle cinque aree del mondo, chiamate “Blue Zones”, con la concentrazione più alta di centenari. Insieme all’Isola giapponese di Okinawa, la Sardegna vanta il più alto rapporto tra abitanti e numero di centenari: 22 ogni 100.000 abitanti, contro una media mondiale di 8 ogni 100.000 abitanti) insieme ai valori nutraceutici delle produzioni agroalimentari che sono alla base della dieta sardo-mediterranea.

Nel corso dell’evento Gulfood di Dubai, si incontreranno operatori del mondo della grande distribuzione internazionale, secondo un calendario di appuntamenti prefissato e grazie alla partecipazione del partner distributivo arabo, il Gruppo Food Link, importatore del settore Food & Beverage, con sede operativa a Dubai. L’attività di matching con il target potenziale avverrà attraverso la presentazione del catalogo di rete, l’iscrizione nel catalogo online ufficiale della Fiera, la ricerca di broker e agenti, azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione nei confronti degli operatori locali del settore (necessario per dare un’immagine coordinata e di gruppo della nostra offerta commerciale); azione che verrà integrata con i dépliant informativi e la presentazione del packaging delle produzioni delle Imprese associate.

