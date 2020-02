Ryanair lancia nuove tariffe per i voli cancellati da Air Italy

L’offerta scade entro la mezzanotte di oggi.

Ryanair, ha lanciato delle speciali tariffe di salvataggio su 11 rotte da e per i 7 aeroporti italiani per accogliere i clienti di Air Italy i cui voli sono stati cancellati.

Ryanair ha lanciato tariffe di salvataggio a partire da 19,99 euro sui voli nazionali da e per Cagliari, Catania, Lamezia, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Napoli e Palermo, nonché sulle rotte internazionali da Milano Bergamo a Londra Stansted e Londra Southend.

Queste tariffe di salvataggio sono già disponibili sul sito di Ryanair: sono valide per viaggi da febbraio a maggio, ma devono essere prenotate entro la mezzanotte di oggi giovedì 13 febbraio.

Rotta Frequenze (per settimana) Milano Bergamo – Cagliari 21 Milano Bergamo – Catania 20 Milano Bergamo – Palermo 24 Milano Bergamo – Londra Stansted 31 Milano Bergamo – Lamezia 22 Milano Bergamo – Napoli 28 Milano Bergamo – Londra Southend 4 Milano Malpensa – Catania 23 Milano Malpensa – Palermo 14 Milano Malpensa – Lamezia 14 Milano Malpensa – London Stansted 17

“I clienti Ryanair – fa sapere la compagnia – potranno continuare a beneficiare delle tariffe più basse e del servizio affidabile da e per gli aeroporti italiani e abbiamo lanciato tariffe di salvataggio per assistere i clienti i cui voli sono stati cancellati in seguito all’interruzione dell’attività da parte di Air Italy.

I clienti possono volare da/per questi 7 aeroporti a partire da soli 19,99 Euro per viaggi da febbraio a maggio e queste tariffe di salvataggio sono in vendita fino alla mezzanotte di giovedì (13 febbraio), solo sul sito Web Ryanair.com.”

