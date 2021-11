Nuova vincita in Sardegna alla lotteria degli scontrini.

La lotteria degli scontrini premia ancora la Sardegna, stavolta Cagliari. Si tratta della terza vincita sull’Isola registrata solo in questo mese di novembre.

“Ricordo quella giornata, era quasi orario di chiusura e mi sono recato al supermercato per comprare al volo due cose, un piccolo acquisto e ora questa cifra inaspettata”, così l’ultimo fortunato vincitore ha raccontato entusiasta la sua esperienza al funzionario ADM di Cagliari che ha attivato la procedura per il pagamento.

“Quando ho ricevuto la comunicazione della Direzione dei Giochi ho provato una grande emozione e con mia moglie abbiamo deciso che questa cifra servirà per pagare gli studi di mia figlia, per aiutare il suo futuro”, ha continuato soddisfatto. È un’iniziativa fantastica e, a dire il vero, poco pubblicizzata soprattutto tra i piccoli commercianti che spesso non aderiscono all’iniziativa, rinunciando così alla vincita che gli competerebbe per la parte dell’esercente”.