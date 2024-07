Melissa Satta e Bianca Balti si divertono in spiaggia a Palau

Melissa Satta e Bianca Balti scelgono Palau per le vacanze.

La Gallura è spesso meta di vip e così anche la paradisiaca spiaggia di Porto Pollo (Palau) presa d’assalto dalle bellissime Melissa Satta e Bianca Balti. Le due ex modelle si sono concesse momenti di puro relax insieme a un gruppo di amiche.

Le immagini, condivise sui loro profili Instagram, le ritraggono in tutta la loro splendida forma, regalando ai fan uno spaccato di quella che sembra essere stata una giornata perfetta. Bianca Balti, celebre modella internazionale, e Melissa Satta, amata showgirl e conduttrice televisiva, non sono nuove a queste fughe in paradisi estivi.

Tuttavia, ogni loro apparizione riesce sempre a catturare l’attenzione dei media e dei social network. Le due, tra una risata e l’altra, hanno condiviso scatti e storie che le vedono protagoniste di momenti di complicità e divertimento, valorizzando non solo la loro bellezza, ma anche la loro autentica amicizia.

La scelta di Porto Pollo non sorprende. Situata in Gallura e a pochi chilometri dalla Costa Smeralda, da 60 anni meta di vip, questa località è famosa per le sue spiagge incontaminate, acque turchesi e un’atmosfera che riesce a coniugare tranquillità e divertimento.

