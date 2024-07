Gavino Spanu, classe ’68, si è diplomato col massimo dei voti a Olbia

Maturità 2024, tra i centisti dell’Istituto Deffenu c’è anche Gavino Spanu, 56enne studente-lavoratore del corso serale. Sono 7 gli studenti lavoratori, età variabile da 21 a 56 anni, che hanno deciso di seguire il corso promosso dal CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) presso l’Istituto Tecnico Attilio Deffenu di Olbia. Un grande risultato, perché chi frequenta i corsi serali studia e, spesso, contemporaneamente lavora, accrescendo la difficoltà ma anche la soddisfazione per il risultato ottenuto.

Il corso seguito è siglato CAT, ossia Costruzioni, Ambiente e Territorio, e la sua finalità è formare gli studenti al rilievo, alla progettazione di costruzioni e impianti e alla conoscenza della normativa sulla sicurezza nei cantieri. Tra questi studenti, tutti diplomati con buoni voti, si è distinto Gavino Spanu, classe 1968, che ha ottenuto 100/100 all’esame di maturità.

Ha frequentato il corso serale e ha ottenuto il massimo dei voti. Può raccontare come è andata?

“Sono stati due anni intensi, studiare materie cosi interessanti mi ha dato la possibilità di ampliare le mie conoscenze e mettermi davanti ai miei limiti e superarli insieme ai miei compagni di classe. Fin dall’inizio siamo riusciti a fare squadra e supportarci l’un l’altro insieme a degli insegnanti davvero preparati e pronti ad aiutarci in ogni momento. La costanza e l’impegno alla fine ha premiato tutti, me compreso”.

Quale specializzazione ha scelto per diplomarsi?

“Ho scelto Cat Costruzioni Ambiente e Territorio (Ex Geometri), una materia che oggi, nonostante possa sembrare difficile, ha un maggiore sbocco professionale, ti prepara davvero ad acquisire competenze che il mercato del lavoro ricerca in diversi settori. Ai più giovani mi sento di consigliare questo tipo di studi per realizzarsi nel mondo del lavoro”.

Di cosa si occupava prima di intraprendere gli studi al serale del corso Cat e come mai questa scelta?

“Fin da ragazzo ho amato le discipline orientali. Come Operatore Shiatsu ho aperto uno Studio a Olbia – Area Zen – dove mi sono occupato per molti anni del riequilibro energetico della persona. Negli ultimi anni ho iniziato un nuovo percorso professionale di studi, complesso e affascinante, il Feng Shui, sempre atto al riequilibro energetico ma questa volta degli ambienti e delle abitazioni, che mi ha portato a collaborare con diversi Architetti e Geometri, i quali hanno utilizzato le mie competenze in materia, per i loro clienti. Tutto ciò mi ha spinto a voler conoscere i termini tecnici e la capacità di leggere i progetti che mi venivano sottoposti per valutarli in modo più preciso, e ho maturato l’idea di portare a termine gli studi che avevo abbandonato”.

Può spiegare in modo semplice cos’è il Feng Shui?

“Feng Shui (letteralmente Vento e Acqua) una disciplina antica che fa rimento a un antico insieme di insegnamenti, nato in Cina più di 5000 anni fa, che si utilizza per studiare le reazioni psicofisiche dell’uomo agli stimoli dell’ambiente e per creare la massima concordanza tra gli impulsi che l’organismo riceve da un luogo e la funzione che esso deve svolgere”.

È stato facile frequentare o ha dovuto conciliare lo studio con altre esigenze?

“Diciamo che sono riuscito a organizzarmi, grazie al mio lavoro indipendente. Frequentare ogni sera e studiare mantenendo la concentrazione anche sul lavoro non è stato facile. Per questo ringrazio gli insegnanti che mi hanno motivato e anche la mia compagna che mi ha supportato per tutto il percorso spronandomi a dare il meglio”.

Come ti fa sentire il raggiungimento di questo traguardo?

“Molto bene. Mi ha dato la possibilità di comprendere che il mondo ha infinite strade percorribili e che se ci metti impegno, entusiasmo e lo desideri davvero, puoi raggiungere tanti traguardi. In ogni caso anche non farcela non va visto come un fallimento ma come una conferma che si è portati per percorrere altre strade”.

Quali sono i suoi obiettivi dopo il diploma di maturità?

“Offrire maggiori competenze ai professionisti con i quali collaboro, migliorare la qualità del mio lavoro e aiutare i miei clienti a vivere in case con un buon Feng Shui per vivere in armonia e stare bene economicamente ed in salute”.



Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui