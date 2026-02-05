Lutto nel mondo dello sport a Olbia, Evina è morta a 51 anni

L’addio a Evina Hristova.

Si terranno oggi i funerali di Eva Hristova, conosciuta come Evina, figura storica della Pallavolo Olbia, scomparsa all’età di 51 anni. Hristova aveva giocato come centrale e aveva vestito anche la maglia della nazionale bulgara prima di approdare a Olbia nel 2004, con l’obiettivo di rafforzare la squadra femminile di Serie C, contribuendo in maniera determinante alla promozione in B2.

Evina non era solo un’atleta di talento, ma anche un punto di riferimento generoso e appassionato per la comunità sportiva locale. La sua presenza si è estesa in numerose palestre della zona, tra cui Monti, Padru, Arzachena, Isticcadeddu, Paladeiana e Geopalace, dove ha allenato e trasmesso la sua esperienza ai più giovani, sempre disponibile nonostante le distanze e gli impegni.

La donna lascia il marito e due figli, che oggi insieme a familiari, amici e compagni di squadra la accompagneranno nell’ultimo saluto. La cerimonia funebre si svolgerà oggi, giovedì 5 febbraio, alle ore 16:30, nella chiesa di San Michele Arcangelo a Olbia.

