La Maddalena, quartetto azzurro per l’Us Garibaldi di pallavolo

L’Us Garibaldi fa incetta di convocazioni per le ragazze della pallavolo

Isola in festa per le ragazze della pallavolo: quattro convocazioni per l’Us Garibaldi, la Phi Volley La Maddalena. “La società esprime viva soddisfazione per la convocazione di ben quattro atlete, considerando complessivamente convocazioni e inviti federali: un risultato che ci rende la società più rappresentata del Centro Italia“.

A ricevere la convocazione nel Club Italia del centro sono Nives Marini, Giulia Signanini, Desy Mengue e Carola Pastore. “Un segnale estremamente positivo del lavoro quotidiano svolto in palestra, che assume ancora più valore se si considera il bacino territoriale ridotto rispetto a tutte le altre realtà. Un traguardo reso possibile dalla disponibilità e dall’impegno delle ragazze, dal supporto costante delle famiglie e dalle competenze tecniche e professionali degli staff tecnici e medici. Congratulazioni ragazze”.

