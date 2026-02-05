L’addio ad Antonella Mariano di Olbia.

Olbia piange la prematura scomparsa di Antonella Mariano, venuta a mancare improvvisamente all’affetto dei suoi cari all’età di 48 anni. La notizia della sua morte ha profondamente colpito familiari, amici e conoscenti, lasciando un grande dolore. Ne danno il triste annuncio la mamma Caterina, il babbo Andrea, la sorella Rossana e il fratello Alessandro, che in queste ore ricevono le condoglianze di quanti hanno conosciuto Antonella e ne hanno apprezzato la gentilezza e la disponibilità.

L’ultimo saluto nella basilica di San Simplicio.

I funerali si terranno domani, venerdì 6 febbraio, alle ore 11, nella basilica di San Simplicio. La cerimonia partirà dalla Casa Funeraria La Pax Braccu, in via Bazzoni Sircana 13/D, e proseguirà poi verso il cimitero nuovo di Olbia, dove il feretro sarà accompagnato nell’ultimo saluto.

I familiari dispensano dalle visite.

La famiglia, profondamente addolorata, ha richiesto che dopo le esequie vengano sospese le visite, per poter vivere questo momento di lutto con la riservatezza e la calma necessarie. La città di Olbia si stringe attorno ai congiunti, ricordando Antonella con affetto e partecipazione, mentre si preparano a renderle l’ultimo omaggio con rispetto e commozione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui