La Maddalena “Isola europea dello sport”, via alle celebrazioni

Le celebrazioni “Isola europea dello sport” a La Maddalena.

La Maddalena ha ufficialmente avviato le celebrazioni per il prestigioso titolo di “Isola Europea dello Sport 2025” con una cerimonia che ha visto protagonisti atleti e rappresentanti delle associazioni sportive locali. Il sindaco Fabio Lai ha dato il via agli eventi sportivi consegnando la fiaccola Olimpica a Nicolas Izzillo, calciatore maddalenino che ha militato nei campionati di Serie C.

Il corteo, partito sabato dal Palazzo Municipale, ha visto la partecipazione di tutti i rappresentanti delle associazioni dilettantistiche locali, che hanno accompagnato l’atleta fino al porto turistico. Qui, il testimone è stato passato a Margherita Isoni, judoka isolana, per segnare il simbolico passaggio della fiaccola.

Le istituzioni hanno poi preso parte alla fase conclusiva della cerimonia, imbarcandosi a bordo della motovedetta dei Carabinieri N811 e della Capitaneria di Porto Cp 570. In mezzo al mare, la fiaccola è stata definitivamente passata alle unità navali dell’Istituto Tecnico Nautico “Domenico Millelire”, dando così il via alla campagna addestrativa degli studenti.

“Un momento di eccezionale valore – ha commentato il sindaco Fabio Lai -. Siamo la prima isola d’Europa a ottenere questo titolo internazionale, e questo già bastava per segnare un momento storico importante. L’Europa ha premiato il nostro lavoro fatto fino ad oggi in questo ambito, e di questo siamo particolarmente orgogliosi. Ma non ci accontentiamo. Vogliamo costruire manifestazioni legate allo sport che possano ripetersi negli anni e contribuire ad accrescere l’immagine positiva del nostro territorio. Oltre al successo, la cosa più emozionante è stata vedere tutte le associazioni unite in un unico grande progetto. È evidente che lavorare insieme sia la strada giusta”.

La cerimonia, simbolo di un forte spirito di comunità, ha lanciato ufficialmente il programma di eventi che accompagnerà La Maddalena durante l’anno 2025, mettendo in risalto il valore dello sport come strumento di crescita e coesione.

