Il maestrale in Gallura.

Il maestrale si sta abbattendo fortissimo su tutta la Gallura da ieri notte. Sono numerosi gli interventi in atto da parte dei vigili del fuoco di Olbia.

Tra questi si è resa necessaria la rimozione di un grosso albero in via De Sanctis a Olbia, dalle parti di via Barcellona, per poi procedere alla messa in sicurezza dell’area. Non ci sono stati feriti.

(Visited 447 times, 447 visits today)