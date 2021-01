Il gruppo pronto a concorrere alle prossime elezioni di Olbia.

Questa mattina il sindaco Settimo Nizzi ha ricevuto la delegazione di Olbia nel Cuore guidata dal coordinatore Marco Buioni. Il gruppo formato da oltre venti persone ha deciso all’unanimità di sostenere la ricandidatura di Nizzi. Tra le motivazioni della scelta, spiega Buioni, “l’amore che Nizzi nutre per la nostra amata Olbia, il dinamismo e il decisionismo dimostrato nell’amministrare e naturalmente gli ottimi risultati nel quinquennio dell’amministrazione”.

“L’incontro è stato molto proficuo – racconta ancora il coordinante del gruppo -. Abbiamo trattato parte degli argomenti a noi cari e la delegazione è rimasta particolarmente colpita dalle argomentazioni esposte dal sindaco Nizzi che ha toccato tutte le sensibilità della città con competenza e esaustiva cognizione di causa”.

Da oggi, assicurano, Olbia nel Cuore è a disposizione per collaborare con le proprie idee ad integrare il programma elettorale del centrodestra. “Non ci sottrarremo dal dare il nostro – conclude Buioni – per far si che il centrodestra possa continuare a governare la città di Olbia”.

