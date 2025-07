Da Olbia a Livorno: la rotta del riciclaggio nei negozi cinesi

La mafia cinese passa da Olbia a Livorno.

Il traffico di denaro “sporco” passa da Olbia ed è gestito dalla mafia cinese. Sono in corso le indagini della Guardia di Finanza di una rete legata alla criminalità organizzata orientale, specializzata nel raccogliere grandi quantità di contante, trasportarlo nella Penisola e infine ripulirlo attraverso i circuiti digitali.

Stando a quanto riporta ”La Nuova Sardegna”, il traffico attraversa la Sardegna da sud a nord, toccando Cagliari, Oristano, Nuoro e l’Ogliastra, per poi dirigersi verso Olbia. Da qui, il traghetto per Livorno apre la strada verso la Toscana, in particolare verso Prato, cuore operativo di un sistema di riciclaggio ben collaudato.

Le indagini partite da Olbia.

È proprio al porto di Olbia che la Guardia di Finanza ha intercettato uno dei passaggi chiave: un commerciante di 56 anni, di origine cinese residente a Cagliari, è stato fermato con 160mila euro in contanti nascosti sotto i sedili della sua Bmw Serie 2. I soldi, frutto di evasione fiscale, erano destinati alla Penisola per essere “ripuliti” nel sistema bancario.

Ma non si tratta di un caso isolato. Il meccanismo è sempre lo stesso: somme non dichiarate e mai versate, accumulate in contanti e nascoste nei veicoli, vengono spedite al di là del mare. Una volta giunte a destinazione, vengono convertite in banconote di altro taglio, poi immesse nel sistema bancario e trasformate in yuan digitali con cui si pagano fornitori e merci legali.

Al vertice dell’organizzazione, secondo gli inquirenti, c’è un commerciante di Cagliari di origini cinesi, che fungeva da punto di raccolta. Nel suo negozio arrivavano buste piene di banconote, versate da altri esercenti che non emettevano gli scontrini. Un sistema fondato sull’evasione sistematica, sulla mancanza di Iva. È questa l’ossatura del traffico: si parte da Cagliari, si viaggia verso Olbia, si attraversa il Tirreno e si approda a Prato. Dove il denaro sporco cambia volto e diventa apparentemente pulito.

