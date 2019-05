Vento e grandine.

Non solo nella zona di Nuoro, ma anche a Olbia e in Gallura è stata immortalata la grandinata di ieri. Il maltempo che sta colpendo la Sardegna non vuole lasciare l’Isola. Vento di maestrale sino a 60 chilometri orari e temperature basse stanno caratterizzando questo mese di maggio che di primaverile ha ben poco.

La grandinata nella periferia di Olbia è durata pochissimo ma le temperature basse persistono. Nelle prossime ore sono previste piogge e vento di maestrale. Il tempo migliorerà, forse, nel fine settimana.

(Visited 277 times, 293 visits today)