Remata dei Mestieri, tutto pronto a Olbia per la nona edizione

Al via a Olbia la nona edizione della Remata dei Mestieri

Prende ufficialmente il via la nona edizione della Remata dei Mestieri, la manifestazione ideata dalla sezione di Olbia della Lega Navale Italiana. che anche quest’anno promette emozioni, sfide avvincenti e uno straordinario spirito di comunità. “Obiettivo: diffondere i valori del mare, dell’amicizia e dello stare insieme, coinvolgendo in una sfida sportiva le diverse categorie professionali della città. Un’occasione per ritrovare il senso di appartenenza, la collaborazione e l’orgoglio di “fare squadra”, in barca e fuori”.

“Tre le gare del circuito remiero: la Remata di mezzo corso il 12 aprile, alle 18, nello specchio di mare all’interno della Lega navale, in viale Isola Bianca 1. Il 10 maggio la Remata del marinaio nell’ex porto romano di via Escrivà e il 14 giugno la finale, sempre in via Escrivà con l’assegnazione del titolo di campioni e il trofeo challenger. Le squadre A sfidarsi in questa edizione ci saranno diversi equipaggi rappresentativi dei mestieri cittadini ma solo giovedì 11 aprile, alla scadenza delle iscrizioni, si conosceranno i nomi di tutti gli armi in gara. Di sicuro ci sono tre new entry che cercheranno di conquistare il titolo di campioni della Remata dei mestieri vinto lo scorso anno dai dipendenti dell’Aspo“.

Torna il Comune di Olbia

“Dopo anni di assenza, ritornano alla Remata dei mestieri i dipendenti del Comune di Olbia, con un equipaggio totalmente rinnovato messo insieme dal caposquadra Corrado Addis. Al timone ci sarà Pietro Michelini. Un altro esordio è quello dei bancari che sotto la guida della caposquadra Nina Cassitta hanno scelto un nome tanto ironico quanto determinato “Remi in Banca”. Nel gruppo esordienti anche l’armo ColorSystem dell’azienda omonima che ha cominciato gli allenamenti da pochissimo ma punta al battesimo del mare già nella prima gara del circuito”.

“L’edizione 2025 introduce anche un’interessante novità tecnica: nella seconda gara, il percorso resta di 240 metri ma le due virate saranno una a destra e una a sinistra. Una scelta che renderà la competizione più spettacolare e tecnicamente impegnativa, aumentando la difficoltà per gli equipaggi e il coinvolgimento del pubblico”.

La prima gara il 12 aprile

“La prima gara, quella del 12 aprile, si svolgerà su un percorso cronometrato di 240 metri con una virata, in cui l’obiettivo non è superare un avversario, ma battere il tempo.

La serata sportiva, condotta dalla giornalista Antonella Brianda, si aprirà anche alla solidarietà ospitando una raccolta fondi per l’associazione Libere Energie di Olbia che da oltre dieci anni è impegnata per il benessere sociale delle fasce di popolazione più vulnerabili e svantaggiate, famiglie che vivono sotto la soglia delle povertà, persone senza fissa dimora, rifugiati. Una missione del cuore che porta avanti con la distribuzione di generi di prima necessità, abbigliamento, kit di igiene personale, pagando i costi di utenze, ticket sanitari, medicine. Il 12 aprile, chi vorrà potrà fare una donazione direttamente ai volontari presenti alla remata con un banchetto e materiale informativo dell’associazione.

Porte aperte Come da tradizione, in occasione delle remate, la Lega navale apre le sue porte alla città, invitando tutti gli olbiesi a partecipare alla manifestazione”.

“Le parole del presidente della Lega navale, Tore Bassu: “Per il nono anno la Lega Navale è orgogliosa di presentare il circuito della Remata dei Mestieri, in cui crede fortemente come strumento di condivisione e valorizzazione delle tradizioni e dei valori del mare. Siamo felici di vedere squadre di professionisti della nostra città remare, divertirsi, diventare marinai, vivere il mare ma soprattutto interpretare con straordinario spirito la bellezza dello stare insieme. Una manifestazione che appartiene a tutta la città”.

