Maltempo in Gallura: scuole chiuse, ma non tutte

Le scuole che resteranno chiuse e aperte per maltempo in Gallura.

La forte ondata di maltempo che sta interessando la Gallura ha portato diversi comuni a disporre misure straordinarie per garantire la sicurezza della popolazione. A Olbia, Arzachena, Calangianus e Monti le scuole resteranno chiuse, mentre gli istituti di La Maddalena continueranno a funzionare regolarmente. Nel comune di Monti, inoltre, è stato rinviato anche il servizio di raccolta rifiuti.

La decisione del sindaco di Arzachena.

“Confermate le condizioni meteo avverse classificate con codice rosso anche per la giornata di domani, il sindaco Roberto Ragnedda ha firmato una nuova ordinanza di chiusura delle scuole per martedì 20 gennaio a causa di piogge, temporali, vento forte e mareggiate – fanno sapere dal Comune -. Il Centro operativo comunale è attivo H24 dietro il coordinamento del primo cittadino. La Polizia locale, la squadra della Protezione Civile Agosto ’89 e la Compagnia Barracellare sono impegnati nel monitoraggio del territorio e dei fiumi per garantire la sicurezza e un pronto intervento in caso di necessità”.

Disposta la chiusura delle scuole a Calangianus.

In un comunicato, Fabio Albieri, sindaco di Calangianus, ha sottolineato che “Si informa la cittadinanza che, a causa del persistere delle avverse condizioni meteo e per tutelare la pubblica incolumità, è stata disposta la chiusura cautelativa anche per la giornata di domani, martedì 20 gennaio, delle scuole di ogni ordine e grado, dei parchi giochi e delle aree verdi pubbliche, delle strutture sportive all’aperto e del cimitero comunale”.

La raccolta dei rifiuti a Monti è momentaneamente sospesa.

Il Comune di Monti ha precisato che “Richiamato il messaggio di allertamento unificato dalla Protezione Civile per rischio idraulico e idrogeologico con il quale è stata diramata l’allerta meteo codice rosso per la giornata di martedì 20 gennaio, il passaggio di raccolta differenziata porta a porta non verrà espletato. Pertanto, la raccolta della plastica e vetro verrà posticipata a mercoledì 21 gennaio. Inoltre, si informa la cittadinanza che l’Ecocentro Comunale rimarrà chiuso per la giornata del 20 gennaio. Pertanto si invita non esporre i mastelli all’esterno delle abitazioni, al fine di garantire il decoro urbano e il rispetto delle disposizioni vigenti”.

I consigli della Protezione Civile.

La Protezione Civile, infine, ha ribadito l’invito a limitare gli spostamenti ai soli casi necessari e a evitare spiagge, moli e pontili. Viene raccomandata attenzione sui viadotti, moderazione della velocità, soprattutto per mezzi di grandi dimensioni o telonati, e messa in sicurezza di animali, mobili, gazebo, vasi e antenne all’esterno delle abitazioni.

