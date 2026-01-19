Maltempo in diretta: il ciclone Harry si abbatte sulla Gallura

Aggiornamenti in diretta sul maltempo in Gallura

L’allerta rossa ha preceduto il ciclone Harry in Gallura, qua gli aggiornamenti sul maltempo che avanza da sud al Nordest dell’Isola. Tutta la Gallura è interessata dall’allerta meteo con piogge, vento e mareggiate. Tranne pochi casi, in quasi tutti i Comuni i sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole, degli uffici public, dei parchi e dei cimiteri.

Ore 11:00

Accesso vietato all’isola di Caprera. Il Comune di La Maddalena ha appena diramato un’ordinanza che chiude l’accesso all’isola di Garibaldi. “Le intense precipitazioni previste e in corso potrebbero ammorbidire in modo significativo il terreno, aumentando il rischio di cedimenti e caduta di rami o alberi, con possibili pericoli per l’incolumità delle persone”.

Ore 10:40

A Calangianus scuole chiuse anche martedì. “​Per garantire la massima sicurezza di studenti e personale scolastico, ho disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado anche per domani martedì 20 Gennaio – annuncia il sindaco, Fabio Albieri -. ​Invitiamo tutti i cittadini a prestare la massima attenzione, limitare gli spostamenti solo se strettamente necessari e seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali”.

Ore 10:00

A Olbia si registrano i primi allagamenti. Per ora si tratta di disagi contenuti, ma la pioggia continuerà a cadere incessantemente e a lungo.

Ore 09:00

Caso sanità a Buddusò. Asl Gallura ha annunciato la chiusura degli uffici di Olbia e Tempio, ma i pazienti hanno trovato chiusa la struttura di Buddusò. Tante polemiche e una protesta formale da parte del Comune.

