Maltempo ad Arzachena: “Limitate al massimo gli spostamenti”

L’invito del Comune di Arzachena a causa del maltempo.

Il pomeriggio di oggi, giovedì 12 febbraio, si apre con una fase di forte criticità meteorologica per il territorio di Arzachena. Il Centro Operativo Comunale (Coc) ha appena diramato un avviso urgente alla cittadinanza, invitando tutti a ridurre al minimo gli spostamenti a causa di un sensibile peggioramento delle condizioni meteo.

Le previsioni indicano un’intensificazione dei venti provenienti da Ovest e Nord-Ovest, che raggiungeranno nelle prossime ore l’intensità di burrasca. La situazione richiede estrema cautela, poiché le raffiche possono rappresentare un serio pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza stradale.

I primi disagi si sono già registrati lungo la strada provinciale Arzachena – Cannigione, dove le squadre dell’associazione di protezione civile “Agosto ’89” e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire d’urgenza per rimuovere un albero abbattuto dal vento. L’operazione di sgombero è stata completata con successo e, al momento, la viabilità sulla tratta risulta regolare.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui