Carnevale a Tempio Pausania, annullata una sfilata: le novità

Annullata una sfilata del Carnevale a Tempio Pausania.

A Tempio Pausania le sfilate di Carnevale previste per domenica 15, lunedì 16 e martedì 17 febbraio si terranno regolarmente, confermando il calendario degli eventi già stabilito. La comunicazione del Comune è rivolta non solo ai cittadini, ma anche ai gruppi partecipanti e agli operatori coinvolti. Le parate saranno quindi confermate, permettendo ai partecipanti e al pubblico di organizzarsi in anticipo per assistere agli eventi in sicurezza.

Rimane invece annullata la sfilata dei gruppi estemporanei prevista per sabato 14 febbraio. L’amministrazione comunale ha chiarito che nei prossimi giorni sarà valutata la possibilità di riproporre la sfilata in una data alternativa, compatibilmente con il calendario generale delle festività e le condizioni meteorologiche. L’obiettivo è garantire lo svolgimento di tutte le attività in sicurezza, preservando l’integrità dei partecipanti e la regolarità degli eventi.

Il Comune invita inoltre tutti gli interessati a seguire esclusivamente i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti, variazioni di programma o comunicazioni urgenti. Viene ribadita la necessità di una collaborazione attiva da parte di cittadini, gruppi e operatori, in modo da garantire il corretto svolgimento delle sfilate e ridurre ogni rischio legato a cambiamenti improvvisi delle condizioni atmosferiche.

