Il Natale porta il freddo e la pioggia nel Nord Sardegna

Arriva il maltempo anche nel Nord Sardegna a Natale.

Il Natale porta in Sardegna temperature quasi invernali, anche a Olbia e nella provincia di Sassari. Una nuova perturbazione sta arrivando nel territorio, con un peggioramento delle condizioni atmosferiche già da domani 23 dicembre. Le temperature saranno decisamente più fredde, con un calo fino 5 gradi in molte zone dell’Isola.

A Olbia, stando a Ilmeteo.it, le massime scenderanno a 11 gradi nella giornata del 24 dicembre, accompagnate da una giornata piovosa. Poco più basse le minime che toccheranno i 9 gradi, lasciando la sensazione di un quasi-inverno. Variabile sarà la giornata del 25 dicembre con una risalita a 14 gradi per la massima e una tregua alle piogge in città. Le precipitazioni proseguiranno nella giornata di Santo Stefano con temperature miti.

L’abbassamento della colonnina di mercurio in questi giorni riporterà anche la neve, ma solo oltre i 1200 metri, imbiancando solo il Gennargentu. A completare il quadro invernale, la mattina di Santo Stefano sarà caratterizzata da fitte nebbie che avvolgeranno le vallate del sud Sardegna, rendendo il risveglio post-natalizio ancora più suggestivo e pungente. Tuttavia il freddo risparmierà le zone costiere che resteranno con temperature piacevoli e miti, intorno ai 12 e i 15 gradi.

