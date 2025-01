Bloccati per la neve sul Limbara, salvati dai vigili del fuoco

Disagi a causa della neve sul Limbara.

Il maltempo, con neve e ghiaccio in Sardegna, sta cominciando a creare i primi disagi in Gallura. Disavventura per alcuni automobilisti, a causa della neve sul Limbara. Questa mattina, intorno alle 11, i vigili del fuoco di Tempio, sono dovuti intervenire sulla strada provinciale 51, nei pressi di Vallicciola, a causa della forte nevicata che ha bloccato alcuni automobilisti.

LEGGI ANCHE: Pioggia, vento e mareggiate: il maltempo si abbatte sulla Gallura

La neve, che sta cadendo copiosa fin dalle luci dell’alba, ha formato uno strato altissimo e scivoloso, rendendo la strada impraticabile. Fortunatamente gli automobilisti, assistiti dai vigili del fuoco stanno bene, e la squadra non ha segnalato altre criticità causate da questa ondata di maltempo in Sardegna, segnalazioni gestite dal Comando di Sassari.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui