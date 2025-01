Pioggia, vento e mareggiate: il maltempo si abbatte sulla Gallura

Un’ondata di maltempo arriva sulla Gallura con pioggia e vento

Arrivano forti venti e pioggia abbondante: col maltempo in Gallura scatta l’allerta arancione per rischio idrogeologico. L’avviso di criticità arancione è per il rischio idrogeologico mentre è giallo (criticità ordinaria) è per rischio idraulico sulla Gallura. Queste sono le indicazioni del sistema di vigilanza della Regione Sardegna.

Le piogge in arrivo

“Dalla mattina di domani, venerdì 17 gennaio 2025, e almeno per tutto sabato 18, sulla Sardegna si prevedono piogge, prevalentemente stratiformi, diffuse sul settore orientale, e sparse altrove. Sia venerdì sia sabato sul settore orientale i cumulati saranno moderati, puntualmente fino a molto elevati, mentre sul settore occidentale saranno deboli, puntualmente fino a elevati”.

Le onde sulle coste orientali

“Una saccatura si elonga dall’Europa orientale verso sud-ovest, fino al Marocco. Dentro questa struttura, un nucleo vorticoso e umido è in rapida migrazione dal Baltico al Mediterraneo occidentale. Stanotte andrà a unirsi a un altro nucleo vorticoso e umido già presente sul Nordafrica. La struttura così rinforzata svilupperà intensi gradienti barici alla superficie, che susciteranno forti venti da levante, e migrerà lentamente verso nord.

Dalla mattina di domani, venerdì 17 gennaio 2025, e fino alla sera di sabato 18, sulla Sardegna si prevede vento forte da est nord-est su coste e crinali, localmente fino a intensità di burrasca forte. Dalle ore centrali di venerdì fino al primo pomeriggio di sabato, le coste esposte a levante saranno soggette a mareggiate con altezze significative fino a 5 m e periodo medio fino a 9 s”.

