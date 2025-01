Olbia e Uri piangono Domenica Sechi, aveva solo 50 anni

Addio a Domenica Sechi.

Uri e Olbia in lutto per la scomparsa di una giovane donna di nome Domenica Sechi. La donna è volata via a soli 50 anni, lasciando un grande vuoto nelle due comunità, che la conoscevano da tanti anni e le volevano bene.

Domenica, sposata e impiegata in una ditta di servizi a Olbia, è ricordata anche dai colleghi come una persona speciale e sempre sorridente. Sono tanti i commenti di vicinanza alla famiglia della Sechi in queste ore. Il funerale della 50enne si terrà il 17 gennaio 2025, alle ore 15:30, nella chiesa di Nostra Signora di Paulis, a Uri.

