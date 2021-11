Allerta gialla fino alle 23 e 59 in Gallura.

Dopo le violente piogge che si sono verificate a Olbia e in Gallura la protezione civile ha deciso di prorogare fino alle 23 e 59 di oggi l’allerta meteo.

Le zone interessate dall’allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico sono, oltre alla Gallura, il Campidano, Flumendosa Flumineddu. Per l’Iglesiente l’allerta è relativa solamente al rischio idrogeologico.

Per le prossime ore si potrebbero verificare ancora precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati sino a moderati e venti forti da est sulle Bocche di Bonifacio in serata. Per domani invece la situazione dovrebbe gradualmente migliorare.



Come sempre in questi casi, la protezione civile ricorda che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.