Approvata all’unanimità.

Si è tenuta oggi la riunione del CAL, Consiglio delle autonomie Locali, unitamente alla Conferenza Territoriale dei Sindaci della Gallura, presso la sala riunioni dei locali della Ex Provincia di Olbia-Tempio, in via Nanni a Olbia. All’ordine del giorno uno dei punti più importanti discussi riguardava il parere sulla Proposta di Legge n. 405, relativa a “Istituzione della Provincia del Nord Est della Sardegna”.

La proposta è stata presentata dai Consiglieri regionali Meloni, Fasolino, Satta e Zanchetta, approvata all’unanimità dalla competente I Commissione del Consiglio Regionale della Sardegna”. Oggi tutti i sindaci della Gallura hanno dato un parere positivo alla proposta di legge n.405 relativa all’istituzione della nuova Provincia del Nord-Est. La proposta di legge è stata approvata all’unanimità.

