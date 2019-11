Il bollettino.

Il centro funzionale decentrato di Protezione civile, in data odierna, ha emesso un avviso di allerta codice giallo per rischio idrogeologico per temporali fino alle 23 e 59 di oggi 18 novembre 2019 sul bacino del Logudoro.

Nell’allerta si può leggere che “ si prevede la formazione e lo sviluppo di temporali di forte intensità sul Mar di Sardegna e Mar di Corsica. Tali sistemi convettivi potranno interessare anche il nordovest della nostra isola. i fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di vento dai quadranti meridionali“ .

